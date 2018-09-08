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Українка Олена Костевич стала чемпіонкою світу з кульової стрільби

Юлія Шпак

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Українська спортсменка Олена Костевич здобула золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної стрільби. Костевич набрала 37 балів і стала кращою в стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів. Про це пише 24 канал.

 

У фіналі Олена показала однакову суму з росіянкою Віталіною Бацарашкіною – по 37 очок. У додаткових серіях українка з результатом 4+4+3 вирвала перемогу у росіянки (4+4+2). Бронза дісталася Дорен Веннекамп з Німеччини.

Зазначимо, що ця медаль допомогла українці вибороти ліцензію на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Раніше львів’янин Павло Коростильов виборов першу олімпійську ліцензію для збірної України.

Фото: НОК

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