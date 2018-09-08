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У «Шегинях» через контрабанду сигарет в українця вилучили авто

Юлія Шпак

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У пункті пропуску «Шегині» в українця вилучили автомобіль через понад дві тисячі пачок контрабандних цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Як зазначається, за кермом легковика «Вольво» угорської реєстрації перебував українець, який слідував до Польщі смугою руху «Зелений коридор».

«У прикордонників виникли підозри щодо можливого прихованого перевезення контрабанди в автомобілі, а тому правоохоронці ініціювали його поглиблену перевірку. Здогади прикордонників підтвердились – в бампері, порогах, задніх крилах та між сидіннями автівки спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла контрабанду. При чому доступ до тайників став можливим лише після спеціального демонтажу окремих частин автівки», – йдеться у повідомленні.

Окрім цигарок у водія було вилучено і автомобіль.

Фото: прикордонники

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