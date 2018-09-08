У Львові за понад три мільйони відреставрують храм Ольги і Єлизавети

У Львові проведуть ремонтно-реставраційні роботи з відновлення інтер’єру храму Св.Ольги та Єлизавети, що на площі Кропивницького, 1. Про це йдеться на сайті публічних закупівель ProZorro, передає Львівський портал.

Відреставрувати храм Ольги і Єлизавети хочуть за 3, 6 млн гривень. Подавати свої пропозиції компанії можуть до 19 вересня, а аукціон відбудеться 20 вересня. Завершити реконструкцію храму Св.Ольги та Єлизавети планують 31 грудня 2019 року.

Відповідно до технічного завдання, підрядник повинен розібрати металеві інвентарні риштування для виконання робіт із реставрації кладок і опорядження фасадів, розчистити поверхневі забруднення, що легко видаляються і слабких фарбувань і слабких фарбувань архітектурних деталей з дотриманням обережності, аби уникнути ушкодження каменю. Окрім цього, підрядник мусить провести реставрацію і відтворення штукатурки прямолінійних стін, криволінійних стін, колони, склепіння, куполів, по каменю вапняним розчином.

Також планується реставрація панелей і укосів, оздоблених під віск і лак та відтворення втраченого декоративного художнього різьблення рельєфного.