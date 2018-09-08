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У Городоцькому районі «ВАЗ» злетів у кювет та перекинувся

Юлія Шпак

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Вчора, 7 вересня, у Городоцькому районі водій на автомобілі «ВАЗ» не впорався з керуванням та злетів у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, о 23:38 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с.Путятичі Городоцького району 49-річний водій автомобіля «ВАЗ 21099» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет та перекинувся.

На місце події негайно було направленно підрозділи ДСНС. Пожежно-рятувальним відділенням проводилися роботи по відключенню акумуляторної батареї та буксируванню автомобіля.

На місці події ніхто не постраждав, обставини з’ясовують правоохоронці.

Фото: ДСНС

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