У двох мешканців Львівщини поліцейські вилучили зброю та боєприпаси

На Львівщині правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю та боєприпаси. Громадянам, які їх зберігали загрожує до семи років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 6 вересня правоохоронці виявили та вилучили у 45-річного мешканця одного з сіл Бродівського району, раніше неодноразово судимого за скоєння різних кримінальних правопорушень, корпус та запал від гранати РГД-5 та гранати РГД-1, а також більше ста патронів калібру 7,62 мм.

Того ж дня у місті Стрий поліцейські виявили та вилучили у 32-річного неодноразово судимого місцевого мешканця предмет, схожий на пістолет іноземного виробництва калібру 9 мм. За висновком експертів він перероблений на бойовий.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводяться досудові розслідування. Правоохоронці встановлюють походження зброї.