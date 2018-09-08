Поліцейські просять зголоситися свідків смертельної ДТП у Стрию

Поліцейські шукають очевидців ДТП, що сталася 10 серпня у Стрию на вулиці Шевченка. Про це у Facebook повідомляє Стрийський відділ поліції.

Зазначається, що 10 серпня близько 17.00 неподалік перехрестя вулиць Шевченка-Олесницького у Стрию водій автомобіля марки «ВАЗ 21063» 21-річний житель Стрийського району здійснив наїзд на пішохода – 63-річного стриянина. Внаслідок ДТП пішохід помер у лікарні.

За фактом ДТП триває досудове розслідування. Правоохоронці просять зголоситися усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Телефонуйте за телефоном 0638228704.

Фото: поліція