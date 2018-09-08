Львівська «Енергія» стала володарем Суперкубку України з футзалу

«Енергія» стала володарем Суперкубку України з футзалу. Львів’яни з рахунком 4:3 перемогли команду з Херсону «Продексім. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Минулого тижня обидва колективи змагалися за перемогу у міжнародному турнірі Lviv Open Cup, але так і не провели жодного матчу між собою. У медальних зустрічах обох суперників спіткала невдача. Підопічні Валерія Легчанова у матчі за третє місце поступилися «Кардиналу», а «Продексім» у серії пенальті фінального поєдинку зазнав поразки від мінської «Сталіци».

Варто відзначити, що поточний розіграш Суперкубку України з футзалу став дванадцятим в історії загалом, а також третім для міста-господаря Львова. Цікаво те, що в одному зі львівських матчів за Суперкубок грала й «Енергія». Було це 2007 року, втім, тоді «енергетики» зазнали поразки від «Єнакієвця» з Єнакієвого.

Суперкубок України — трофей доволі непростий для «Енергії». За весь час свого існування «енергетики» боролись за звитягу у найпрестижнішому вітчизняному кубку аж 6 разів, але бодай раз підняти трофей над своїми головами їм таки не вдавалось.

Поєдинок за Суперкубок України з футзалу відбувся у Палаці спорту «Галичина».

Фото: ЛМР