Завтра Львовом пройде молитовна хода

У суботу, 8 вересня, у Львові відбудеться молитовна хода з нагоди вшанування мощів Блаженного Якова Стрепи. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

Процесію організовує Митрополича Курія Львівської Архідієцезії РКЦ.

Зазначається, що хода вирушить від Костела Святого Антонія за : вул. Личаківська 49а – пл. Митна-вул. Підвальна-вул. Руська-пл. Ринок-пл. Катедральна 1 (Катедральний Собор Внебовзяття ПДМ)

Початок о 9.30. Завершення – об 11:00.

Контактна особа: о. Славомір Зєліньскі тел. 0963193982

Довідка

Блаженний Яків Стрепа ( Strzemię; 1340, Краків — 21 жовтня 1409, Львів) — є покровителем Львівської дієцезії, релігійний діяч, Галицько-Львівський Архієпископ (1391-1392), францисканець.