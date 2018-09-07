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Завтра Львовом пройде молитовна хода

Юлія Шпак

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У суботу, 8 вересня, у Львові відбудеться молитовна хода з нагоди вшанування мощів Блаженного Якова Стрепи. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

 

Процесію організовує Митрополича Курія Львівської Архідієцезії РКЦ.

Зазначається, що хода вирушить від Костела Святого Антонія за : вул. Личаківська 49а – пл. Митна-вул. Підвальна-вул. Руська-пл. Ринок-пл. Катедральна 1 (Катедральний Собор Внебовзяття ПДМ)

Початок о 9.30. Завершення – об 11:00.

Контактна особа: о. Славомір Зєліньскі тел. 0963193982

Довідка

Блаженний Яків Стрепа ( Strzemię; 1340, Краків — 21 жовтня 1409, Львів) — є покровителем Львівської дієцезії, релігійний діяч, Галицько-Львівський Архієпископ  (1391-1392), францисканець.

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