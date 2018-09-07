В Україні викрили банду хакерів, що викрадала кошти з банківських рахунків більш ніж 20 країн світу

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні та легалізації коштів, знятих з рахунків клієнтів банківських установ з понад двадцяти країн світу. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає Львівський портал.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки за допомогою спеціального програмного забезпечення отримували доступ до персональних даних юридичних осіб банків з країн Євросоюзу, Південної Азії та пост-радянського простору. Потім вони формували у банківських системах фальшиві платіжні документи та виводили гроші з рахунків комерсантів.

За інформацією СБ України, легалізація вкрадених коштів відбувалася через низку фіктивних фінансових операцій із фірмами-посередниками, частина з яких була підконтрольна російським спецслужбам. Кожен з учасників оборудки отримував обумовлений відсоток від суми викрадених коштів.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання учасників угруповання у Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську правоохоронці вилучили фінансову документацію, що підтверджує факти підроблення банківських гарантій та незаконне перерахування викрадених коштів через популярні банківські системи. Співробітники СБУ України також виявили електронне листування, яке доводить легалізацію викрадених коштів, зокрема через контрагентів пов’язаних із спецслужбами РФ.

Співробітники української спецслужби затримали організатора угруповання – громадянина однієї з країн Близького Сходу та спільника, який безпосередньо відповідав за технічне забезпечення оборудки.

Наразі проводиться експертиза для підтвердження факту несанкціонованого втручання в роботу міжнародних електронних банківських систем, відповідні повідомлення надіслані дружнім іноземним партнерам.

Організатору та двом фігурантам справи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів організованого угруповання та їх іноземних спільників.