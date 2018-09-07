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У Соснівці мікроавтобус збив велосипедиста

Дарина Смеречанська

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У Соснівці вчора, 6 вересня, близько 21 години 33-річний водій автомобіля «Рено Трафік» скоїв наїзд на 59-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомив у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Чоловіка госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні  рани голови».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

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