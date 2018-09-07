У Львові відбудеться перший обласний сімейний форум

У Франковому виші 13 вересня відбудеться перший обласний форум «Українська сім’я: виклики і завдання». Про це повідомляють організатори.

Основана програма заходу складається з двох частин: у першій – доповіді провідних спеціалістів, а в другій – шість тематичних секцій.

Основні теми панельних дискусій: «Сімейна політика: формування та методи реалізації», «Потенціал релігійних спільнот: роль та практичні завдання у захисті та розвитку інституту сім`ї», «Гендерна ідеологія: міфи та реальність», «Реалізація жіночого лідерства в контексті розвитку інституту сім`ї», «Сексуальна освіта в школах: виклики та загрози», «Сучасна сім`я: від партнерства до конкуренції».

«Ви дізнаєтеся, які законодавчі ініціативи стосовно сімейної політики можна пропонувати на регіональному рівні, які виклики та завдання стоять перед сучасною молоддю, як можна бути успішному і в кар’єрі, і в сім’ї, як формується партнерство у шлюбі і які виклики та загрози несе сексуальна освіта в школах», – наголошують організатори.

Учасники обговорюватимуть потенціал релігійних організацій у розбудові інституту сім’ї, розглянуть досвід громадських організацій підтримки сімей в умовах військового конфлікту, зокрема, сімей переселенців зі Сходу та Криму та інше.

Також під час Форуму у парку Франка діятиме відпочинкова зона для дітей, де разом із аніматорами вони зможуть цікаво та весело провести час. Професіонали із десятирічним досвідом – Мрійники – літній дитячий та молодіжний табір – Новояворівськ, Яремче та РУДА ПАНДА – студія дитячої творчості проведуть для ваших дітлахів майстер-класи, бульбашкові шоу та ще багато цікавого!

На завершення Форуму можна буде відпочити у дружній атмосфері під час перегляду вечірнього фільму під відкритим небом – «Товариство мертвих поетів» разом з «Кіноклубом Oleh Yaskiv».

Реєстрація для участі за посиланням.

Контактний тел.: 067 77 62 930, e-mail: platorost@gmail.com.