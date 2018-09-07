Тридцятиметрову стелу Монументу Слави на Стрийській можуть знести вже до кінця року

Мерія оголосить тендер на демонтаж стели Монументу Слави на вулиці Стрийській. Про це сьогодні, 7 вересня, під час брифінгу повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

Він нагадав, що під час одного зі засідань робочої групи було вирішено обстежити всі елементи Монументу Слави і виявлено, що найвища стела перебуває у гострому аварійному стані.

«Відповідно вирішили її обгородити. Наступним кроком, який і зайняв кілька місяців, – стали технічні висновки щодо того, яким саме чином має здійснюватися її демонтаж», – пояснив Андрій Москаленко.

Своєю чергою голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля розповів про те, що є два варіанти демонтажу аварійної стели. І підрядник, який виграє тендер на виконання робіт, сам обере, яким шляхом його здійснювати.

«Цими висновками запропоновано два способи її демонтажу: перший – поступовий демонтаж зверху донизу, другий – повалення стели. Винесемо два методи на тендер і в залежності від того, який метод обере підрядник, ми пристанемо до його рішення», – сказав Андрій Зозуля.

Як додав Андрій Москаленко, гігантську стелу неможливо просто прибрати краном, тому визначити способи її демонтажу було нелегко:

«Найскладнішою була методологія, тому що таку конструкцію неможливо просто забрати краном, для цього потрібна поетапність інженерних розробок. Ми їх отримали і ці роботи виставляються на тендер».

На питання про те, що будуть робити з іншою частиною споруди, він відповів:

«Це перша стадія. Під час демонтажу ми будемо бачити, яким чином решти конструкції там співвідносяться, і матимемо рішення».

За словами Андрія Зозулі, на демонтаж стели Монументу Слави потрібно орієнтовно 300 тис. грн.

«Наступний крок – рішення виконкому, щоби технічно дати відповідну суму коштів і власне почати роботи», – додав Андрій Москаленко.

На питання журналістів про те, чи демонтують стелу вже цього року, Андрій Зозуля відповів:

«Ми оголошуємо тендер, якщо буде відповідний переможець, укладена угода, тоді – так, звісно».

Окрім цього, Андрій Москаленко розповів про те, що наразі опрацьовують варіант облаштування на цій ділянці простору, який би мав патріотичний характер:

«Міський голова озвучував пропозицію, щоби меморіалізувати дану територію, щоби вона отримала патріотичне скерування. Управління архітектури зараз готує архітектурний конкурс з технічним завданням, зважаючи на те, що навпроти знаходиться Академія сухопутних військ, що цей простір між двома парками є дуже видимий, якщо їхати вулицею Стрийською. Дійсно така ідея зараз опрацьовується, але це паралельна ідея до того, що ми озвучували».