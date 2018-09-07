Поліцейські викрили працівницю фінустанови, яка привласнила кошти, нараховані пенсіонерці

На Львівщині працівник фінустанови привласнила кошти, нараховані пенсіонерці. Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом шахрайства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Перемишлянське відділення поліції 6 вересня звернувся 61-річний громадянин Білорусії. Чоловік повідомив, що в одному із сіл району мешкає його 59-річна сестра, яка має проблеми зі здоров’ям. У 2014-2015 роках, коли заявник забирав її до себе на лікування, жінка не отримала належну їй пенсію на загальну суму майже 14 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетна 44-річна працівниця фінустанови. Знаючи про відсутність жінки за місцем проживання, вона забирала та використовувала її пенсію на власні потреби.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.