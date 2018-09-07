На Rapid Trident-2018 показали, як проходять навчання

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у рамках багатонаціонального навчання «Репід Трайдент — 2018» відбувся День високоповажних гостей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ.

За діями багатонаціональних підрозділів спостерігали представники дипломатичних відомств, військового керівництва Збройних Сил України та країн, які беруть участь у цьогорічних маневрах.

Військові делегації від України та США очолили командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко і командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Джон Томсон III. У заході взяли участь також командувач командування сухопутного компоненту Національної Гвардії Каліфорнії бригадний генерал Келлі Фішер, заступник командувача Національної Гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан, представники офіцерського корпусу збройних сил країн-учасниць та Київської асоціації військових аташе.

Супроводжував високоповажних гостей начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

На початку візиту співкерівники військового навчання ознайомили високоповажних гостей із організацією та порядком проведення «Репід Трайдент — 2018», а пізніше усі учасники мали змогу спостерігати за практичними діями багатонаціональних підрозділів на навчальних ділянках полігону. Зокрема, високоповажні гості відвідали Центр імітаційного моделювання, ознайомились із роботою штабу багатонаціональної бригади.

А згодом високоповажні гості спостерігали за відпрацюванням тактичних елементів.

Зокрема, вони побачили наступ механізованої роти, посиленої танковим взводом, із подоланням водної перешкоди, десантування розвідувальної групи спецпризначення в тил противника, евакуацію пораненого з поля бою за допомогою вертольота.

Також їм було представлено проведення інженерної розвідки маршруту висування армійського підрозділу, виявлення та знешкодження на місці вибухонебезпечного предмету та спеціальної обробки військової техніки (її дезактивація та дезінфекція) спеціалізованим підрозділом Збройних Сил України.

Згодом у містечку «Центральне» Міжнародного центру миротворчості та безпеки генерал-полковник Сергій Попко та генерал-лейтенант Джон Томсон III підписали лист про співробітництво між командуванням Сухопутних військ НАТО та командуванням Сухопутних військ Збройних Сил України.