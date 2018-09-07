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На Львівщині розшукують зниклого 11-річного хлопчика

Дарина Смеречанська

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У селі Ралівка Самбірського району розшукують зниклого 11-річного Владислава Іванкевича. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

В Самбірський відділ поліції сьогодні, 7 вересня, звернулися батьки 11-річного Владислава Іванкевича. Вони повідомили, що хлопчик близько 18.00 напередодні пішов з дому, що у селі Ралівка, і назад не повернувся. Впродовж ночі батьки його намагались розшукати в окрузі, проте безуспішно.

Прикмети: ріст 157 см, худорлявий, світле волосся, очі голубі, коротка стрижка, на правій щоці має шрам.

Був одягнутий: зелені бриджі, синя футболка.

Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією, – зверніться у найближчий відділ поліції, або ж зателефонуйте на оперативну лінію 102.

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