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Львів’янин поцупив з поліграфічної фірми фотоапарат за 120 тисяч

Олександр Косик

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У Львові поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки з поліграфічної фірми. Матеріальні збитки, заподіяні підприємству, склали майже 120 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Галицький відділ поліції звернувся за допомогою 68-річний місцевий мешканець, керівник однієї із львівських поліграфічних фірм. За словами заявника, увечері 18 серпня невідома особа викрала з офісу підприємства сумку з фотоапаратурою, орієнтовна вартість якої становить 120 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 42-річний житель Львова.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

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