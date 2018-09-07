Львів’янин поцупив з поліграфічної фірми фотоапарат за 120 тисяч

У Львові поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки з поліграфічної фірми. Матеріальні збитки, заподіяні підприємству, склали майже 120 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Галицький відділ поліції звернувся за допомогою 68-річний місцевий мешканець, керівник однієї із львівських поліграфічних фірм. За словами заявника, увечері 18 серпня невідома особа викрала з офісу підприємства сумку з фотоапаратурою, орієнтовна вартість якої становить 120 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 42-річний житель Львова.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.