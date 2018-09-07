Для онкоцентру закуплять високотехнологічне устаткування вартістю два мільйони

Цього тижня з обласного бюджету виділено кошти на придбання високотехнологічного устаткування для діагностики та лікування онкологічних хвороб (придбання автоматичного бактеріологічного аналізатора вартістю 2 млн грн для онкологічного центру). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Таким чином Львівщина зробила ще один крок на шляху боротьби з раком та забезпечення можливості використання сучасного устаткування в лікуванні онкологічних хворих.

Додамо, що з початку року на покращення медичної допомоги хворим з онкологічними захворювання виділено майже 7 млн гривень.