Айтішники проаналізують роботу трьох парковок у центрі Львова

Виконавчий комітет Львівської міської ради вирішив провести передпроектне дослідження та аналіз діяльності з обслуговування паркувальних майданчиків у центрі міста. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 7 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, наразі досліджуватимуть роботу лише трьох парковок у центрі Львова: на пл. А. Міцкевича, 8-10, на просп. Т. Шевченка і на вул. Ю. Словацького, 1. Вони є платними, і сьогодні їх обслуговує ЛКП «Львівавтодор».

Аналізувати роботу цих паркувальних майданчиків буде ТзОВ «СофтСерв-Муніципальні технології».

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Водночас директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич зазначила, що вартість такого дослідження становить 49 тисяч гривень.

«Компанія аналізуватиме завантаженість паркувальних майданчиків, ефективністі використання місць за допомогою сучасних технологій. Вважаємо, що це допоможе нам проаналізувати нашу роботу у сфері забезпечення паркування транспорту на території міста, покращити роботу наших комунальних паркувальних майданчиків», – розповіла Гелена Пайонкевич.

Для того, щоб провести таке дослідження, на цих трьох парковках встановлять спеціальне обладнання, яке має охороняти Муніципальна варта.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, засновником ТзОВ «СофтСерв-Муніципальні технології» є відома львівська ІТ-компанія SoftServe.

Кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «СофтСерв-Муніципальні технології» Тарас Кицмей, який, крім того, що є засновником самого SoftServe, відомий ще як співвласник «Ресторації Бачевських» та ТзОВ «Лем Стейшн», яке хоче реконструювати трамвайне депо у Львові.

Основним видом діяльності ТзОВ «СофтСерв-Муніципальні технології» є комп’ютерне програмування. Розмір статутного капіталу становить 10 тисяч гривень.