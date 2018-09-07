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Антирейдерський аграрний штаб. Мешканцям нагадують про безкоштовну правову допомогу

Дарина Смеречанська

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Із метою належної організації роботи антирейдерського штабу із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя розроблено графік роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги по населених пунктах Львівської області на період з вересня по листопад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації запрошує громадян та суб’єктів господарювання взяти участь у роботі мобільних точок для отримання безоплатної юридичної допомоги зокрема в  частині земельного законодавства.

Із графіком можна ознайомитися за посиланням.

Додатково нагадуємо номери телефонів «гарячої лінії» оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя у Львівській області: (097)5497118, (098)3226573, (032)2350286

 

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