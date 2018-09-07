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13 посадовців Пустомитівщини оштрафували за корупцію

Олександр Косик

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Львівською місцевою прокуратурою №3 доведено вину 13 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Серед порушників – 8 депутатів органів місцевого самоврядування Пустомитівського району, голова сільської ради району, директор комунального підприємства, інспектор місцевого відділу фіскальної служби, колишній суддя та поліцейський.

Зазначені адмінправопорушення стосуються порушення вимог фінансового контролю, зокрема, несвоєчасного подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч.1 ст.172-6 КУпАП), несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ч.2 ст.172-6 КУпАП).

Пустомитівським районним судом вказаних осіб визнано винними та застосовано стягнення у вигляді штрафу.

Рішення суду набрали законної сили.

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