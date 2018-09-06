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Українська комедія «Герой мого часу» виходить у прокат

Андрій Котенський

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У вівторок, 11 серпня, у кінотеатрі «Планета Кіно» відбудеться допрем’єрний показ української комедії «Герой мого часу». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Режисерка фільму Тоня Ноябрьова та актор Євген Бушмакін особисто завітають до Львова аби презентувати стрічку та поспілкуватися з глядачами.

«Головний герой фільму – Жорік. Він – один з тих, хто приїздить шукати кращої долі до великого міста. Сповнений романтичних сподівань, Жорік готовий йти до своєї мрії та пристрасно за неї боротися із ударами долі. Його вороги – працівники ЖЕКу, сусіди без громадянської позиції та пафосний бомонд. Як і багато українців, Жорік прагне змінити свою країну, але постійно розчаровується, бо ніяк не вдається це зробити за кілька тижнів», – йдеться у описі фільму.

Допрем’єрний показ відбудеться у кінотеатрі «Планета Кіно», що у ТЦ Forum Lviv, за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом 7Б.

У прокаті стрічка з’явиться вже із 20 вересня.

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