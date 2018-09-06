У Самборі арештували зловмисників, причетних до дев’яти крадіжок

У Самборі правоохоронці взяли під варту зловмисників, причетних до дев’яти крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

У Самбірський відділ поліції 1 вересня зателефонували двоє мешканців міста Новий Калинів, які повідомили, що впродовж ночі з їхніх гаражних приміщень було скоєно крадіжки. З гаражу 32-річної жінки були викрадені інструменти, надувний човен, зварювальний апарат, інші побутові прилади, у 44-річного місцевого жителя – грошові кошти, два велосипеди, електроінструменти та багато інших речей. Загальна сума завданих збитків становить 41 тисячу гривень.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що гаражні приміщення розташовані на одній вулиці, а всередину зловмисники потрапили, пошкодивши стіну в одному випадку, в іншому – вікно та двері.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що гаражні приміщення розташовані на одній вулиці, а всередину зловмисники потрапили, пошкодивши стіну в одному випадку, в іншому – вікно та двері.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські виявили місце, де зловмисники заховали викрадені речі. Коли чоловіки за ними повернулись, правоохоронці їх затримали.

Встановлено, що до скоєння цих кримінальних правопорушень та до семи інших крадіжок причетні двоє уродженців Закарпаття і один – Російської Федерації віком 27-31 років. Двоє з них уже мали проблеми із законом.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка) ККУ та згідно рішення суду взято під варту терміном на 60 днів. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.