У мерії обіцяють покращити транспортне сполучення з Рясне

У мерії пропрацьовують варіанти покращання транспортного сполучення і перевезення пасажирів з мікрорайону Рясне. Зокрема розглядається варіант як підсилити маршрут № 6а маршрутом № 49 в такий спосіб, щоб вони не конкурували один з одним, а ефективно виконували перевезення і надавали якісну послугу у мікрорайоні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

На маршрути, які будуть курсувати в Рясне, планують запустити нові 12-ти метрові МАЗи.

«Як і планувалося, місто вживає заходів для покращання транспортного сполучення і перевезення пасажирів з мікрорайону Рясне. Зокрема отримані нові автобуси МАЗ плануємо запустити на декілька маршрутів з Рясного. Зараз пропрацьовуються варіанти як можна підсилити маршрут № 6а маршрутом № 49 в такий спосіб, щоб вони не конкурували один з одним, а ефективно виконували перевезення і надавали якісну послугу у мікрорайоні

Наразі ми вже маємо у Львові 16 нових автобусів МАЗ, але ще жодного не передано на ЛК «АТП-1». Чекаємо на розмитнення і реєстрацію нових автобусів, щоб банк міг передати їх у лізинг в експлуатацію комунального «АТП-1″. Тільки після того ми зможемо додавати їх на певні маршрути», — розповів в.о. начальника управління транспорту Олег Партика.

За його словами, нові 12-ти метрові низькопідлогові автобуси МАЗ будуть курсувати і на інших маршрутах.

Нагадаємо, вкінці серпня Львів почав отримувати перші великогабаритні автобуси МАЗ. До кінця року місто має отримати 100 МАЗів і 50 Електронів згідно підписаної угоду ЛК «АТП-1» з АБ «Укргазбанк» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу.