У День фізичної культури і спорту у Львові відбудеться масова «Розминка з Олімпійцем»

У День фізичної культури і спорту 8 вересня об 11.00 відбудеться обласне спортивне свято, до участі в якому зголосилися близько 400 осіб – представників 37 федерацій з видів спорту, в тому числі відомі спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, заслужені тренери України, фахівці галузі фізичної культури та спорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
У межах свята – нагородження представників галузі подяками та грамотами Львівської обласної ради, обласної державної адміністрації, Мінмолодьспорту України тощо; масова «Розминка з Олімпійцем»; показові виступи та майстер класи з видів спорту за участю зіркових гостей, вихованців ДЮСШ, юних спортсменів; а також легкоатлетичні змагання за програмою комплексних Ігор Львівщини серед аматорів, ветеранів спорту та осіб з інвалідністю (участь у змаганнях візьмуть збірні команди районів, міст обласного значення та ОТГ).
Традиційно з обласного свята до Дня фізичної культури та спорту розпочинаються, і тривають до кінця вересня, спортивно-масові заходи в усіх районах, містах, сільських та селищних радах області в межах Всеукраїнської акції «Олімпійський тиждень».
Олімпійські уроки відбудуться в усіх загальноосвітніх школах та університетах. Традиційно до заходів залучаються відомі спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, заслужені тренери України, фахівці галузі фізичної культури та спорту тощо.
Дарина Смеречанська