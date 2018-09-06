У День фізичної культури і спорту у Львові відбудеться масова «Розминка з Олімпійцем»

У День фізичної культури і спорту 8 вересня об 11.00 відбудеться обласне спортивне свято, до участі в якому зголосилися близько 400 осіб – представників 37 федерацій з видів спорту, в тому числі відомі спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, заслужені тренери України, фахівці галузі фізичної культури та спорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах свята – нагородження представників галузі подяками та грамотами Львівської обласної ради, обласної державної адміністрації, Мінмолодьспорту України тощо; масова «Розминка з Олімпійцем»; показові виступи та майстер класи з видів спорту за участю зіркових гостей, вихованців ДЮСШ, юних спортсменів; а також легкоатлетичні змагання за програмою комплексних Ігор Львівщини серед аматорів, ветеранів спорту та осіб з інвалідністю (участь у змаганнях візьмуть збірні команди районів, міст обласного значення та ОТГ).

Традиційно з обласного свята до Дня фізичної культури та спорту розпочинаються, і тривають до кінця вересня, спортивно-масові заходи в усіх районах, містах, сільських та селищних радах області в межах Всеукраїнської акції «Олімпійський тиждень».

Олімпійські уроки відбудуться в усіх загальноосвітніх школах та університетах. Традиційно до заходів залучаються відомі спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, заслужені тренери України, фахівці галузі фізичної культури та спорту тощо.