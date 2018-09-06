ОСТАННІ НОВИНИ

Садовий «пропустив» 70% голосувань під час сесій міськради

Олена Карп'юк

|

Протягом своєї третьої каденції, з 2015 року і дотепер, міський голова Львова Андрій Садовий не тиснув на жодну з кнопок під час 70% всіх голосувань сесій. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора», передає Львівський портал.

 

Протягом своєї третьої каденції на посаді мера Львова Андрій Садовий не брав участі у 70% всіх голосувань сесій (2907 голосувань).  Під час 524 голосувань (12%) він натискав кнопку «За», а ще під час 690 голосувань (16%) взагалі був відсутній.

«Як це можна пояснити? Чому у міського голови позиція “не голосувати”? Як виявилося, то все доволі банально. Пан Садовий просто відкриває сесію, лишає свою картку і покидає залу. Чому ж у час боротьби з “кнопкодавством” лідер такої опозиційної фракції чинить таким способом? А тим більше, зважаючи на купу заяв та оскаржень голосувань через “кнопкодавство” самої фракції у Верховній Раді?», – зауважують аналітики «Опори».

Як пояснювали у міській раді, система електронного голосування «Віче» не може працювати без картки міського голови.

«Однак, звернувшись до даних щодо голосування, ми можемо стверджувати, що це не так. Є голосування, на яких пан міський голова був відсутній, і депутати могли вільно голосувати. Тому якщо фактично прирівняти всі “не голосував” до фактичного “відсутній”,  міський голова Львова є рекордсменом серед прогульників», – підсумовують експерти.

Зазначимо, такий результат голосувань Андрія Садового під час сесій Львівської міської ради аналітикам вдалось отримати завдяки сервісам rada4you.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...