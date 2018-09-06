Садовий «пропустив» 70% голосувань під час сесій міськради

Протягом своєї третьої каденції, з 2015 року і дотепер, міський голова Львова Андрій Садовий не тиснув на жодну з кнопок під час 70% всіх голосувань сесій. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора», передає Львівський портал.

Протягом своєї третьої каденції на посаді мера Львова Андрій Садовий не брав участі у 70% всіх голосувань сесій (2907 голосувань). Під час 524 голосувань (12%) він натискав кнопку «За», а ще під час 690 голосувань (16%) взагалі був відсутній.

«Як це можна пояснити? Чому у міського голови позиція “не голосувати”? Як виявилося, то все доволі банально. Пан Садовий просто відкриває сесію, лишає свою картку і покидає залу. Чому ж у час боротьби з “кнопкодавством” лідер такої опозиційної фракції чинить таким способом? А тим більше, зважаючи на купу заяв та оскаржень голосувань через “кнопкодавство” самої фракції у Верховній Раді?», – зауважують аналітики «Опори».

Як пояснювали у міській раді, система електронного голосування «Віче» не може працювати без картки міського голови.

«Однак, звернувшись до даних щодо голосування, ми можемо стверджувати, що це не так. Є голосування, на яких пан міський голова був відсутній, і депутати могли вільно голосувати. Тому якщо фактично прирівняти всі “не голосував” до фактичного “відсутній”, міський голова Львова є рекордсменом серед прогульників», – підсумовують експерти.

Зазначимо, такий результат голосувань Андрія Садового під час сесій Львівської міської ради аналітикам вдалось отримати завдяки сервісам rada4you.