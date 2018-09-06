Під Львовом ВАЗ зіткнувся з мікроавтобусом

Сьогодні, 6 вересня, в поліцію надійшла інформація про те, що орієнтовно о 13:35 год. на автодорозі Київ – Чоп неподалік Львова виникло ДТП із потерпілими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили поліцейські, під Львовом зіткнулися автомобілі ВАЗ-2101, яким керував 23-річний місцевий мешканець, та «Мерседес Спринтер», за кермом якого перебував його ровесник із селища Куликів Жовківського району.

Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження, їх доставили у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція Львівщини