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На Львівщині суд ув'язнив вандала, який палив державні прапори

Омелян Шевчук

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Городоцький райсуд Львівської області визнав винним 31-річного жителя Сум, який у травні цього року спалив два прапори України поблизу пам’ятника жертвам політичних репресій. Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому у Єдиному державному реєстру судових рішень 4 вересня, пише Українська правда.

 

Повідомляється, що вночі 22 травня 2018 року сумчанин умисно підпалив запальничкою прапори, встановлені біля монументу.

За даними судових матеріалів, обвинувачений розумів, що підпалом вчиняє наругу над державним прапором, але зараз про це шкодує.

Суд визнав його винним та засудив до шести місяців арешту.

Зазначається, що захист обвинуваченого просив суд про призначення штрафу, а не арешту, але суд відмовив, аргументуючи це тим, що чоловік не має офіційного заробітку.

Як раніше повідомляв Львівський портал, 22 травня, у Городку біля пам’ятника жертвам політичних репресій 31-річний мешканець Сумської області підпалив два прапори України. За наругу над українським прапором молодику загрожувало до трьох років позбавлення волі.

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