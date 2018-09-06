На Львівщині прикордонники затримали нелегального мандрівника з Туреччини

На Львівщині затримали тура, який намагався нелегально дістатись до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Вчора, 5 вересня, в ході реалізації завчасно отриманої інформації від дільничного інспектора прикордонної служби військовослужбовці відділу «Рава-Руська» виявили та затримали іноземця під час спроби незаконного перетину ним державного кордону України. Громадянин Туреччини 1980 року народження зізнався, що мав намір поза пунктом пропуску потрапити до країн ЄС.

Наразі чоловік перебуває у прикордонному підрозділі, де встановлюються всі обставини здійснення правопорушення. Стосовно іноземця складено протокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».