На Львівщині митники вилучили в українця бінокль за 100 тисяч

Працівники Львівської митниці вилучили у киянина бінокль вартістю понад 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

Сьогодні, 6 вересня, громадянин України, 28-річний мешканець Києва, як водій автомобіля «Honda Civic» повертався з Польщі в Україну через пункт пропуску «Краковець – Корчова». Для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Під час візуального огляду транспортного засобу у працівників митниці виникла підозра, що в ньому везуть предмети, приховані від митного контролю, тож автомобіль скерували у бокс для поглибленого огляду. Там у багажному відділенні виявили бінокль чеського виробництва «FOMEI» OBSERVER II 100 20х100mm. Його вартість 102 тис. грн.

Так, громадянин порушив вимоги ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю).

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Справу скерують до суду.