На Чупринки завершили перший етап реставрації унікального балкону будинку Сосновського

Завершився перший етап реставрації балкону (наріжника) в будинку-пам’ятці архітектури на вул. Ген. Чупринки, 50−52. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Роботи, які розпочалися минулого року, виконує підрядна організація ПП «Оберіг-Груп» на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР. Вартість робіт 1 млн. 300 тис. грн.

«Андрій Федоришин, Станіслав Бєльський і команда реставраторів завершили перший етап реставрації наріжника на вул. Чупринки, 52. Дуже складний об’єкт, реставратори виконали роботу добре. Однак роботи ще не завершені, вони продовжуються. Ще потрібно провести реставраційні роботи на наріжнику з іншого боку та реставрацію стінопису», — повідомила Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

За її словами будинок на вул. Ген. Чупринки будувався від 1901 до 1907 року, за проектом архітектора Юзефа Сосновського. Це фактично два будинки під номерами 50 і 52. Вони мають два різних входи. Юзеф Сосновський будував будинок для себе. У ньому він мешкав певний час, пізніше продав його відомому львівському колекціонеру-бібліофілу Бесядецькому.

«Оскільки архітектор будував його для себе, то докладав усіх зусиль, щоб зробити його незвичним. Сосновський використав усі сучасні на той час техніки і матеріали. На горі будинку є велика тераса і там був басейн. Будівельні матеріали, які використовували, були найновіші. Зокрема на цьому наріжнику використаний роман-цемент. Також Сосновський придумав розфарбувати розписами зовнішні склепіння, які є на балконі. Ці елементи дійшли до нас у знищеному вигляді», — розповіла Лілія Онищенко.

Найбільше на наріжнику в будинку на вул. Генерала Чупринки, 50−52 постраждали елементи склепіння, на яких були розписи: частина їх зовсім втрачена. Арматура поржавіла і штучний камінь почав відпадати. Ще кілька років і місто могло б втратили цей наріжник. Тому, за інформацією управління охорони історичного середовища ЛМР, це не були роботи, які можна було виконати швидко і вже з початку робіт було зрозуміло, що об’єкт буде перехідним.

Довідка

Окрасою вулиці Генерала Чупринки є будівля номером 50−52. Дві номерні частини будувались у два етапи. Один будинок призначався для здачі в найм, а другий — на кшталт середньовічного замку з фігурою лева в городці, спроектував для себе відомий архітектор і будівельник Юзеф Сосновський.

Перший будинок № 50 збудували в 1900—1901. Він повністю виходить своїм фасадом на вул. Генерала Чупринки. Другий — № 52 із наріжною вежею та бічним фасадом виходить на вулицю Івана Левинського, його збудовано в 1907 році. Сосновський проживав якийсь час у цьому будинку-замку, а потім продав його відомому львівському колекціонеру-бібліофілу Бесядецькому. Тому часто цей будинок Сосновського називають палацом Бесядецьких. Будівля збудована в псевдоготичному стилі з елементами венеційської готики.