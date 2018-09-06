Львів підписали Меморандум про співпрацю з «Wheelchairs for Ukraine»

Львівська міська рада та Шотландська благодійна організація «Wheelchairs for Ukraine» підписали Меморандум про взаєморозуміння. Це сприятиме подальшій плідній співпраці міста Львова з благодійною організацією задля створення доступнішого та відкритішого суспільства для людей з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Зокрема, передбачатиме обмін досвідом та успішними іноземними практиками, а також можливість безкоштовної передачі інвалідних візків та інших засобів пересування львів’янам з інвалідністю.

Меморандум підписали Кіс Робертсон, генеральний менеджер Шотландської благодійної організації «Wheelchairs for Ukraine», та Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту Львівської міської ради, за участю заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка.

«Для мене сьогодні дуже велика честь бути тут від імені міського голови, від імені міської ради. В цій залі є багато людей, які мають шалену енергію, які роблять дуже багато класних, креативних речей, роблять нашу дійсність кращою. І сьогоднішній меморандум дає нам декілька цікавих викликів. Тому що будь-який статус — це можливість, яка відкривається, і для нашого міста це є можливість напрацювати нові цікаві програми з доступності, в тому числі гранти, які би ми могли надавати, стимулювати все більше інклюзію.

Ми в місті працюємо над стратегією креативного міста. Але впродовж усього часу, коли ми збиралися з великою кількістю громадських організацій, інституцій, то всі відзначали, що одним з ключових елементів креативного міста є момент інклюзії і момент доступності. Тому сьогоднішня зустріч є дуже важливим підкріпленням і сигналізуванням, що ті всі зусилля мають бути об’єднані», — сказав заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Як зазначив Кіс Робертсон, генеральний менеджер Шотландської благодійної організації «Wheelchairs for Ukraine», цей Меморандум передбачає, окрім допомоги з інвалідними візками, ще й передачу досвіду, як зробити суспільство інклюзивнішим та відкритішим.

«Це підписання виводить на інший, офіційний рівень нашу співпрацю з містом Львовом, і в кінцевому результаті воно принесе багато користі для всіх осіб з інвалідністю у Львові. Інклюзивне середовище, інклюзивне проектування вулиць — саме таке середовище робить суспільство відкритим для усіх. Коли ми вперше приїхали до України і почали тут працювати, то ми почали з того, що привозили інвалідні візки, засоби мобільності для осіб з інвалідністю. Але ми передовсім хочемо поділитися тими вміннями і напрацюваннями, які у нас сформувалися за десятки років досвіду, поділитися ним з львів’янами і всіма українцями, для того, щоб голос людей з різними можливостями міг звучати гучно і впевнено. А також поділитися своїми вміннями з міською радою щодо способів, як зробити інклюзивне середовище ще інклюзивнішим.

Ще Конфуцій казав, що мандрівка в тисячі кілометрів починається з маленького кроку. Це і є той перший крок, який ми зробили разом з нашими друзями, разом з нашими прихильниками, разом з представниками міської ради для того, щоб наше суспільство стало відкритішим та інклюзивнішим”, — сказав Кіс Робертсон.

Як відзначив начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин, цей Меморандум стане чудовим кроком до створення інклюзивного суспільства та кращого розуміння потреб людей з інвалідністю.

«Я радий, що в питаннях інклюзії, допомоги людям з інвалідністю, ми виходимо на новий, міжнародний рівень. Я вдячний нашим партнерам, які приїхали сюди до нас, і які діляться досвідом, допомагають нам і технічними засобами, і елементами доступності, діляться своїм досвідом, яким ми зможемо потім поділитися з іншими. Також я надіюсь, що ми справді досягнемо результатів, які люди побачать власними очима. Бо будь-яка діяльність, яка спрямована на допомогу людям, є від Бога, тому з Божою допомогою та спільними зусиллями нам все вдасться», — сказав І. Кобрин.