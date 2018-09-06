Леонід Кравчук у Львові: досягнення України, війна з Росією і майбутній Президент

Сьогодні, 6 вересня, до Львова приїхав Президент України 1991-1994 років Леонід Кравчук. Він зустрівся з журналістами, громадськими діячами та поділився своєю думкою про сучасну Україну, її виклики і надбання.

Кореспондент Львівського порталу побував на цій прес-конференції і готовий поділитись з читачами головними тезами політика.

Про досягнення України за 27 років незалежності

На мою думку, найголовніше досягнення України за 27 років незалежності є те, що попри все, Україна живе, розвивається і бореться. Не завжди вона в цій боротьбі має успіхи, але те, що 27 років живе – це факт. Це найголовніше, це коріння.

Дуже важливим для України є те, що її визнав світ. Україна перероблює свою свідомість, своє життя, рахуючись викликами і вимогами, які існують в сучасному суспільстві. Я маю можливість відвідувати інші країни Сходу і Заходу, тому я вам скажу, що Україну вже знають, і це добре. Бо коли був мій перший офіційний візит в одну з європейських країн, то прем’єр-міністр в розмові зі мною питав, чи Україна велика держава, чи живе там десь 5 мільйонів людей. Зараз про нас знають. Тобто ми за 27 років зробили в цьому плані великий крок. Це досягнення народу України.

В найважчі часи Україну захищає народ. 4 року тому народ став стіною і зупинив агресію. Наголошую, це зробила не влада, а народ. Тому я вважаю головним те, як до своєї землі, своєї держави ставляться люди. Коли народ її захищає, перетворює, то держава буде жити, якщо він нейтрально ставиться до своєї країни, держава кульгає.

Про війну

Почну з того, що війну краще і легше не розпочинати, ніж потім припинити. Як тільки війна почалася, почались жах, кров, ненависть, смерть, і одразу з’являються люди, які хочуть помститися. Головна стратегія кожної посадової особи, в тому числі й Президента – не допустити бійки.

Як зупинити війну? Як би ми не ставились до Росії, треба ініціювати переговори з ворогом. Без переговорів, без вироблення концептуальних речей буде дуже важко. Я б навіть запропонував таку схему: беремо 5 осіб з нашого боку і 5 – з російського. Беремо людей, які абсолютно ніколи не були пов’язані з партіями і політикою, і попросити їх, щоб вони виробили концепцію, покроковий рух до миру. Потім це подати на розгляд президентів, влади і розпочати нормальні, хоч і складні переговори.

Про наступного Президента України

Обраний Президент має сказати собі з першого дня, що він не буде жити для себе, а буде жити для України. І все, що в нього є: родина, достатки і так далі, стають на друге місце, бо перше посідає країна.

Також він має бути гуманітарієм в широкому розумінні цього слова. В кожному рішенні Президента має бути гуманізм і культура такої висоти, щоб вона не перекривалась іншими проблемами.

В Президента, як ні в кого, має бути єдність розуму і духу. Якщо людина поза духом, то розум стає небезпечним. Розум завжди егоїстичний і живе через розрахунок. Дух ж має інші якості, тому коли він балансує з розумом, то це гарантія того, що Президент не збочиться (відхилятися від правильного або певного напрямку в поведінці, діяльності, поглядах – ред.).

І ще він просто має бути доступною, цікавою, приємною людиною. Бо всі не тільки в Україні, а й в світі, дивляться, хто представляє країну і чи це є справжня Україна в особі Президента.

Фото: Прес-клуб