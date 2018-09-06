Фотографів запрошують взяти участь в конкурсі «Наші Герої»

Обласна асоціація місцевих рад «Ради Львівщини» спільно з Агенцією регіонального розвитку Луганської області проводить фотоконкурс «Наші Герої». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Впродовж місяця просимо фотомитців Львівщини та Луганщини надсилати свої кращі фото (до 5 світлин) наших захисників, урочистих заходів та акцій за участі військових, фото з фронту, східних рубежів, які б демонстрували силу та велич нашої армії та незламний дух наших Героїв.

Відтак буде відібрано 25 кращих світлин, які, за згоди авторів, будуть представлені на фотовиставці в холі Львівської обласної ради (3 пов.) а також у фойє Луганської ВЦА та приурочені до Дня захисника України, який відзначається щорічно 14 жовтня на Покрови. Фотороботи також будуть поширені через фейсбук-сторінку, сайт обласної ради та ВЦА, де буде проведено голосування на відбір кращих 3 світлини, які отримають винагороду: за перше місце – 2 тис. грн, друге – 1, 5 тис. грн. та 1 тис грн. за третє місце відповідно.

Фото (оригінали в хорошій якості) просимо надсилати на електронну адресу: press.lvivoblrada@gmail.com Кінцевий термін подання фото: 3 жовтня 2018року. До кожного фото потрібно додати назву, ім’я і прізвище автора, контактний телефон, дату та місце, де воно було зроблено.

Голосування за кращі фото розпочнуться одразу після відкриття виставки, яка триватиме впродовж місяця, за цей час також будуть визначені переможці фотоконкурсу.

Сподіваємося на активну участь фотомитців Львівщини та Луганщини у конкурсі «Наші Герої», який покликаний налагодити міжрегіональні контакти, об’єднати зусилля задля підтримки наших захисників, а також зробити відомими для загалу імена наших Героїв та прославити їх у фотороботах, виставках.