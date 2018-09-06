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Двоє 18-річних робітників обікрали помешкання пенсіонера, де робили ремонт

Дарина Смеречанська

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У Кам’янка-Бузькому районі двоє юнаків обікрали помешкання 70-річного чоловіка, де проводили ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

В Кам’янка-Бузький відділ поліції звернувся за допомогою 70-річний житель одного із сіл району. Пенсіонер повідомив, що з його помешкання 25 серпня було викрадено мобільний телефон «Самсунг» та грошові кошти в сумі 9 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетні раніше судимий18-річний житель району та його приятель-ровесник з Рівненської області, які проводили ремонтні роботи в будинку заявника.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років. Одному із зловмисників суд обрав міру запобіжного заходу –  домашній арешт.

Досудове розслідування триває.

 

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