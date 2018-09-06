«Домажир» запрошує святкувати День плюшевого ведмедика разом із клишоногими

Ведмежий притулок «Домажир» запрошує у неділю, 9 вересня, святкувати День плюшевого ведмедика. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці установи.

«Хочете святкувати міжнародний День плюшевого ведмедика та дізнатися звідки ця іграшка взялася? Тоді приїжджайте у ведмежий притулок «Домажир».

М’яка іграшка з ведмедиком є улюбленцем не тільки дітей, а й дорослих. Тому фани Teddy кожного року, 9 вересня, збираються разом аби показати своїх красенів та красунь іншим. Кожна малеча має такого друга, тому упродовж дня для всіх дітей, які прийдуть з плюшевим клишоногим, вхід – безкоштовний», – мовиться у повідомленні.

Окрім цього для гостей підготували показ улюблених мультфільмів у лісовому кафе та багато цікавого.