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Для поліцейських закріплять привітання «Слава Україні»

Дарина Смеречанська

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Привітання «Слава Україні» буде закріплене для поліцейських. Відповідні правки будуть внесені до законопроекту «Про внесення змін у деякі закони України з питань проходження військової служби», який Верховна Рада розгляне у другому читанні вже наступного тижня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС.

 

Рішення прийняте сьогодні, 6 вересня, на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

«”Слава Україні! Героям слава!” – це привітання використовували під час Революції гідності. Ще раніше ним послуговувалися справжні патріоти своєї Батьківщини – герої УПА та ОУН. Це слова з сакральним змістом, якими нарешті мають вітати всіх захисників України та борців за її незалежність», – сказав заступник глави МВС.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект № 7549 від 5 лютого «Про внесення змін у деякі закони України з питань проходження військової служби», яким пропонується, серед іншого, законодавчо закріпити в Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України привітання «Слава Україні!» і відповідь – «Героям слава». Статут поширюється на Державну прикордонну службу, Національну   гвардію, СБУ  та інші  військові формування,  створені  відповідно  до  законів  України.

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