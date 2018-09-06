Для поліцейських закріплять привітання «Слава Україні»

Привітання «Слава Україні» буде закріплене для поліцейських. Відповідні правки будуть внесені до законопроекту «Про внесення змін у деякі закони України з питань проходження військової служби», який Верховна Рада розгляне у другому читанні вже наступного тижня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС.

Рішення прийняте сьогодні, 6 вересня, на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

«”Слава Україні! Героям слава!” – це привітання використовували під час Революції гідності. Ще раніше ним послуговувалися справжні патріоти своєї Батьківщини – герої УПА та ОУН. Це слова з сакральним змістом, якими нарешті мають вітати всіх захисників України та борців за її незалежність», – сказав заступник глави МВС.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект № 7549 від 5 лютого «Про внесення змін у деякі закони України з питань проходження військової служби», яким пропонується, серед іншого, законодавчо закріпити в Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України привітання «Слава Україні!» і відповідь – «Героям слава». Статут поширюється на Державну прикордонну службу, Національну гвардію, СБУ та інші військові формування, створені відповідно до законів України.