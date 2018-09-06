Через небезпечну екологічну ситуацію на адмінкордоні з Кримом закрили два пункти пропуску

У зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією, яка склалася на заводі «Титан» на території тимчасово окупованого Криму, прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка». Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ «Чонгар», який працює в штатному режимі.

«В тимчасово закритих контрольних пунктах прикордонники продовжать нести службу, проте пропуск громадян та транспортних будуть здійснювати лише в екстрених випадках та у разі крайньої необхідності. Громадяни України з окупованого півострову, які будуть прагнути врятуватися від стихійного лиха на материковій Україні будуть оформлятися в спрощеному порядку», – зазначив Олег Слободян.