Через аварію на Сихів не курсують трамваї

Через ДТП станом на 18.50 рух трамваїв на Сихів заблокований. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
На зупинці «Академія мистецтв» сталася аварія між трамваєм №8 та «Ланосом». Наразі рух трамваїв на Сихів заблокований.
Через ДТП станом на 18.50 рух трамваїв на Сихів заблокований. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
На зупинці «Академія мистецтв» сталася аварія між трамваєм №8 та «Ланосом». Наразі рух трамваїв на Сихів заблокований.
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Дарина Смеречанська