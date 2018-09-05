ОСТАННІ НОВИНИ

За останній місяць на «Гарячу лінію Львова» надійшло майже 10 тисяч звернень

Олександр Косик

|

Уже понад 10 років львів’яни мають змогу в будь-який час доби звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» та отримувати оперативну і кваліфіковану допомогу, консультації щодо роботи міських служб. За останній місяць — з 4 серпня до 4 вересня, «Гаряча лінія» прийняла від мешканців майже 10 тисяч звернень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Так, за останній місяць найчастіше львів’яни зверталися на «Гарячу лінію міста Львова» щодо несправностей ліфтів у житлових будинках, щодо аварійних ситуацій з системою електропостачання у житловому будинку, порушення графіку руху громадського транспорту, а також відсутності подачі холодної води у житлових будинках.

На «Гарячій лінії міста Львова» нагадують, що цілодобово та без модерації мешканець може надіслати звернення через мобільний додаток «1580 Львів», або ж зателефонувати на 15−80 (це можна зробити також з мобільного) чи залишити звернення на Facebook-сторінці «Гарячої лінії міста Львова».

Додамо, що торік модернізували «Гарячу лінію» та створили портал муніципальних оголошень http://1580.lviv.ua/, а короткий номер 15−80 став безкоштовним з мобільного для абонентів операторів «Vodafone», «Lifecell» та «Київстар». Також цього року «Гаряча лінія» запрацювала у м. Винники, смт. Брюховичі та смт. Рудно. Окрім цього, для «Гарячої лінії» встановили мобільний додаток.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...