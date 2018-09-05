У п’ятницю у Львові стартує безкоштовна акція вуличного чіпування собак

Львів’ян запрошують скористатися останнім шансом безкоштовно чіпувати своїх собак. У межах проекту з безкоштовного чіпування господарських песиків у Львові ЛКП «Лев» спільно з міжнародною платформою Animal-id.info UA проведуть виїзну акцію, аби всі, хто ще не встиг ідентифікувати свого улюбленця електронним мікрочіпом, зробити це швидко та зручно. Про це Львівському порталу повідомили у мерії міста.

Уже понад 8 місяців у Львові триває соціальний проект, у межах якого господарі можуть безкоштовно ідентифікувати свого песика електронним мікрочіпом міжнародного зразка в ЛКП «Лев» та інших ветеринарних клініках міста. Понад 4000 львів’ян вже скористались цією можливістю та подбали про безпеку свого улюбленця. Вересень 2018 року — останній місяць проекту. Тож ЛКП «Лев» та Animal-id.INFO UA запрошують поспішити та подбати про безпеку вашого улюбленця. Чіп дає змогу оперативно повернути тварину, якщо вона загубилась, а також місить усю важливу інформацію про стан здоров’я та вакцинацію чотирилапого.

Виїзна акція з безкоштовного чіпування відбудеться за таким розкладом:

07.09.2018 — з 17.00 до 20.00 — вигульний майданчик для собак у парку Івана Франка

08.09.2018 — з 09.00 до 11.00 — вигульний майданчик на вулиці Стрийській, 75

— з 13.00 до 15.00 — проспект Червоної Калини, 81 біля кінотеатру ім. О. Довженка.