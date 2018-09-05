У неділю в місті проведуть масштабні змагання Lviv Triathlon Cup. Детальний план перекриття руху транспорту

У неділю, 9 вересня, у Львові відбудуться масштабні міжнародні змагання «Lviv Triathlon Cup». У зв’язку з цим, на маршруті змагань (а це від смт. Брюховичі до пр. Свободи) рух транспорту буде обмежено. Про це сьогодні, 5 вересня, на брифінгу розповіли організатори, передає кореспондент Львівського порталу.

«У Львові перший раз будуть відбуватися такі масштабні змагання з триатлону, де поєднано три види спорту: плавання, біг і велосипед. Зважаючи на високий статус і професійність цих змагань, місто має забезпечити безпеку цього дійства. Ми хочемо перепросити у львів’ян за ті незручності, які будуть виникати, адже на певний час буде обмежений в’їзд і виїзд з Брюхович, обмежений рух на проспекті Чорновола і в центральній частині міста», – розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Організаторами змагань є Федерація триатлону Львівської області спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. На проведення цього заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 300 тис. грн.

«Хочемо ще раз перепосити у всіх мешканців міста Львова за можливі незручності, але просимо усіх долучатися, робити наше місто спортивною столицею. Сподіваємось, що на наступні роки ми зможемо мінімізувати незручності для львів’ян та на надзвичайно високому рівні проводити такі змагання у Львові», – додала заступниця начальника управління молоді та спорту ЛМР Ксенія Пилипів.

Міжнародні змагання «Lviv Triathlon Cup» відбуватимуться на різних дистанціях:

– забіг на 200 м, 300 м та 500 м (Дитяча триатлонна ліга) відбуватиметься за маршрутом: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи, 1 – просп. Свободи, 24.

– велозаїзд на 4 км (Дитяча триатлонна ліга) буде за маршрутом: просп. В. Чорновола – пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. В. Чорновола, 1 – вул. Городоцька, 2.

– забіг на 1 км: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи, 1 – просп. Свободи, 24.

– заплив учасників на озері «Колиба» (смт. Брюховичі, вул. А. Бурденка, 14).

– велозаїзд за маршрутом: вул. А. Бурденка, 14 (озеро «Колиба» у смт. Брюховичі) – вул. Замарстинівська, 217 – вул. Варшавська – просп – В. Чорновола, 103 – вул. В. Липинського, 3 – вул. Угнівська, 9 – просп. В. Чорновола, 45 – просп. В. Чорновола, 7 – вул. Покутська, 2 – просп. В. Чорновола, 103.

– забіг на 10 км за маршрутом: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи, 1 – вул. Князя Романа – просп. Свободи, 24 – вул. Городоцька, 2.

– нагородження переможців відбудеться на просп. Свободи, 41.

«В нас на «Lviv Triathlon Cup» задекларовано 500 учасників. З них 200 дітей, 150 спортсменів, а також є категорія аматорів», – зауважив віце-президент федерації триатлону Львівської області Володимир Рябцев.

На час проведення змагань буде перекрито або обмежено рух транспорту на різних ділянках маршруту від смт. Брюховичі до пр. Свободи. У зв’язку з цим не курсуватиме тролейбус № 13 та зміниться схема руху 20 автобусних маршрутів.

Пр. Свободи та проїзд з вул. Дорошенка на вул. Беринди будуть закриті для руху приватного транспорту протягом усього дня 9 вересня.

Починаючи з 10.00 год поетапно перекриватимуть для руху транспорту вул. Замарстинівську, вул. Варшавську, пр. Чорновола, частину вул. Липинського.

У зв’язку з перекриттям тролейбус №13 не курсуватиме до 17.00 год. У русі трамваїв № 1, 2, 6, 7, 9 у цей час можливі короткотермінові затримки в центрі міста.

Також з 10.30 год і до 16.00 год зміниться схема руху 20 автобусних маршрутів:

№1А курсуватиме з Галицького перехрестя до центру по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – пл. Різні – посп. Свободи, від центру по вул. Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського.

курсуватиме з Галицького перехрестя до центру по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – пл. Різні – посп. Свободи, від центру по вул. Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського. №7 курсуватиме до центру по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській – Мазепи.

курсуватиме до центру по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській – Мазепи. №8 курсуватиме до центру за маршрутом: Брюховичі – Брюховицька – Шевченка – Городоцька – Торгова – Богдана Хмельницького – пл. Святого Теодора, від центру: пл. Святого Теодора – Богдана Хмельницького – Замарстинівська – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промислова – Миколайчука – Мазепи – Замарстинівська – Брюховичі.

курсуватиме до центру за маршрутом: Брюховичі – Брюховицька – Шевченка – Городоцька – Торгова – Богдана Хмельницького – пл. Святого Теодора, від центру: пл. Святого Теодора – Богдана Хмельницького – Замарстинівська – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промислова – Миколайчука – Мазепи – Замарстинівська – Брюховичі. №9 курсуватиме з Мурованого до центру по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – пл. Різні – просп. Свободи, від центру в напрямку Мурованого по просп. Свободи – пл. Галицькій – пл. Соборній – Винниченка – Підвальній – Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського.

курсуватиме з Мурованого до центру по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – пл. Різні – просп. Свободи, від центру в напрямку Мурованого по просп. Свободи – пл. Галицькій – пл. Соборній – Винниченка – Підвальній – Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського. №17 курсуватиме до центру по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, від центру по вул. Шевченка – Бенедиктовича – Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській – Мазепи.

курсуватиме до центру по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, від центру по вул. Шевченка – Бенедиктовича – Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській – Мазепи. №20 в напрямку Суботівської об’їжджатиме перекриту ділянку по вул. Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Городоцькій, у зворотному напрямку – по вул. Городоцькій – Торговій – Богдана Хмельницького – Замарстинівській.

в напрямку Суботівської об’їжджатиме перекриту ділянку по вул. Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Городоцькій, у зворотному напрямку – по вул. Городоцькій – Торговій – Богдана Хмельницького – Замарстинівській. №22 курсуватиме до центру за маршрутом: Брюховичі – Брюховицька – Шевченка – Городоцька – Торгова – Богдана Хмельницького – пл. Святого Теодора, від центру: пл. Святого Теодора – Богдана Хмельницького – Замарстинівська – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промислова – Миколайчука – Мазепи – Замарстинівська – Брюховичі.

курсуватиме до центру за маршрутом: Брюховичі – Брюховицька – Шевченка – Городоцька – Торгова – Богдана Хмельницького – пл. Святого Теодора, від центру: пл. Святого Теодора – Богдана Хмельницького – Замарстинівська – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промислова – Миколайчука – Мазепи – Замарстинівська – Брюховичі. №25 курсуватиме з вул. Кордуби до центру по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій – Торговій – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського.

курсуватиме з вул. Кордуби до центру по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій – Торговій – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського. №26 курсуватиме з вул. Миколайчука до центру по вул. Лінкольна – Миколайчука – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Гонти – Підвальній, від центру по вул. Підвальній – Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Миколайчука – Лінкольна.

курсуватиме з вул. Миколайчука до центру по вул. Лінкольна – Миколайчука – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Гонти – Підвальній, від центру по вул. Підвальній – Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Миколайчука – Лінкольна. №28 починатиме рух від перехрестя просп. Чорновола і Варшавської і курсуватиме до центру по вул. Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській до перехрестя просп. Чорновола та Замарстинівської.

починатиме рух від перехрестя просп. Чорновола і Варшавської і курсуватиме до центру по вул. Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській до перехрестя просп. Чорновола та Замарстинівської. №31 з Галицького перехрестя до центру курсуватиме по вул. Мазепи – Миколайчука – Промисловій – Богдана .Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – Городоцькій, в напрямку Галицького перехрестя від центру по вул. Городоцькій – Торговій – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Миколайчука – Мазепи.

з Галицького перехрестя до центру курсуватиме по вул. Мазепи – Миколайчука – Промисловій – Богдана .Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – Городоцькій, в напрямку Галицького перехрестя від центру по вул. Городоцькій – Торговій – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Миколайчука – Мазепи. №34 курсуватиме до центру по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівська – Варшавська – Бомба – Мазепи.

курсуватиме до центру по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівська – Варшавська – Бомба – Мазепи. №37 з вул. Під Голоском до центру курсуватиме по Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, у напрямку з центру до вул. Під Голоском по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській.

з вул. Під Голоском до центру курсуватиме по Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, у напрямку з центру до вул. Під Голоском по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській. №41 з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, в напрямку до Галицького перехрестя по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській – Бомба – Мазепи.

з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, в напрямку до Галицького перехрестя по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській – Бомба – Мазепи. №46 з вул. Миколайчука курсуватиме по вул. Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – просп. Свободи, в напрямку вул. Миколайчука по вул. Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій.

з вул. Миколайчука курсуватиме по вул. Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – просп. Свободи, в напрямку вул. Миколайчука по вул. Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій. №48 з Галицького перехрестя до центру курсуватиме по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – просп. Свободи, від центру до Галицького перехрестя по просп. Свободи – пл. Галицькій – пл. Соборній – Винниченка – Підвальній – Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського.

з Галицького перехрестя до центру курсуватиме по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – просп. Свободи, від центру до Галицького перехрестя по просп. Свободи – пл. Галицькій – пл. Соборній – Винниченка – Підвальній – Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського. №50 з Рясного курсуватиме по вул. Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, з центру в напрямку до Рясного по Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській.

з Рясного курсуватиме по вул. Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, з центру в напрямку до Рясного по Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській. №51 з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, в напрямку до Галицького перехрестя по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській – Бомба – Мазепи.

з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Мазепи – Варшавській – Єрошенка – Джерельній – Під Дубом – Куліша – Городоцькій, в напрямку до Галицького перехрестя по вул. Городоцькій – Шевченка – Клепарівській – Варшавській – Бомба – Мазепи. №53 з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – просп. Свободи, від центру в напрямку до Галицького перехрестя по вул.Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського.

з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Липинського – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Богдана Хмельницького – Торговій – Різні – просп. Свободи, від центру в напрямку до Галицького перехрестя по вул.Гонти – Богдана Хмельницького – Замарстинівській – Долинського – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Липинського. №55 курсуватиме до центру зі Збиранки повз Голосківській цвинтар по вул. Миколайчука – Промисловій – Богдана Хмельницького (Підзамче) – Гайдамацькій – Замарстинівській – Під Дубом, від центру з вул. Під Дубом по Замарстинівській – Долинського – Хмельницького (Підзамче) – Промисловій – Миколайчука.

Автобуси №3А, 5А, 6А, 15, 24, 36, 45, 47А курсуватимуть за звичними маршрутами, але матимуть затримки в русі на просп. Свободи. Решта автобусних маршрутів курсуватимуть без змін.