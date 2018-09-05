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У Львові стартує Молодіжний форум

Омелян Шевчук

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Уже завтра, 6 вересня, у Львові стартує наймолодіжніша подія України – Форум першої Молодіжної столиці 2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

За даними відомства, близько 1500 учасників, більше 100 українських експертів та молодих стартаперів, які розповідатимуть про важливі рішення, які змінюють країну та 5 тематичних зон для змістовного спілкування і яскравого драйву.

Програма «Молодвіжу» буде надзвичайно насичена, цікава та динамічна. На форумі будуть: зона креативу та технологій: дрони, криптовалюти, нові технології, смартфони; спеціальна зона навчання для тих, хто хоче покращити певні навички, де учасники зможуть побачити перелік зон чому можна навчитися; особлива зона — це зона надихаючих історій, коли успішні люди будуть ділитися своїми історіями успіху. За словами організаторів на форумі заплановано футкорти, вечірки і обов’язково класні гурти.

Нагадаємо, форум першої Молодіжної столиці України є альтернативним простором для обговорення перспектив підвищення ролі та посилення спроможності молодіжного середовища у забезпеченні розвитку держави, напрацювання рекомендацій для майбутньої всеукраїнської Молодіжної Стратегії. Наскрізними темами будуть участь молоді в місцевому самоврядуванні, молодіжна мобільність та міграція, молодіжне підприємництво та працевлаштування, неформальна та формальна освіта.

Із програмою заходу можна ознайомитися тут.

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