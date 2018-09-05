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У Львівській політехніці відкрили сучасний цифровий навчально-наукового центр електроприводу

Юлія Шпак

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З початком нового навчального року в Інституті енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка» відбулося відкриття нового сучасного цифрового навчально-наукового центру електроприводу та систем автоматизації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Участь у відкритті взяла директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, ректор Національного університету “Львівська політехніка” Юрій Бобало, представник «Сіменсу» в Україні Мацей Зелінський та інші.

«Ми також станемо заможною країною, якщо будемо розвивати науково-навчальну базу університетів на основі найновішого обладнання світових фірм», – наголосив на урочистій презентації Юрій Бобало.

У межах презентації оголосили про студентський конкурс на краще програмування процесорів вище згаданої фірми. Відтак, переможець має можливість отримати одну тисячу євро.

До слова, центр обладнав всесвітньовідомий німецький концерн «Сіменс».

Фото: ЛОДА

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