ОСТАННІ НОВИНИ

Судитимуть водія, який напідпитку скоїв ДТП на Львівщині

Юлія Шпак

|

На Львівщині судитимуть 34-річного водія, який здійснив наїзд на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

«Цьогоріч у березні вказаний чоловік у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі марки «Део Нексія» рухаючись по автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у напрямку до Львова, у селі Верхній Лужок перевищив допустиму швидкість руху, проявив неуважність до дорожньої обстановки, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 22-річна потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження», – нагадують у прокуратурі.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Старосамбірського районного суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене передбачене покарання у вигляді до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...