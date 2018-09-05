Судитимуть водія, який напідпитку скоїв ДТП на Львівщині

На Львівщині судитимуть 34-річного водія, який здійснив наїзд на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Цьогоріч у березні вказаний чоловік у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі марки «Део Нексія» рухаючись по автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у напрямку до Львова, у селі Верхній Лужок перевищив допустиму швидкість руху, проявив неуважність до дорожньої обстановки, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 22-річна потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження», – нагадують у прокуратурі.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Старосамбірського районного суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене передбачене покарання у вигляді до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.