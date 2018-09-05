Напис «Слава Україні» на футболках погодили з УЄФА

Напис на футболках національної збірної «Слава Україні» був узгоджений з УЄФА. Про це в коментарі Футбол News заявив очільник Ферації футболу України Андрій Павелко.

«ФФУ звернулася до УЄФА і отримала позитивну відповідь щодо розміщення напису “Слава Україні” на футболках національної команди. Ми отримали добро, такий слоган на підтримку нашої збірної, підтримується», – сказав він.

«Це наша офіційна підтримка національної команди, наша гордість. Щоб «Слава Україні» гриміло по усьому світу, щоб ці слова підтримували наших футболістів на полі та за його межами», – заявив Павелко.

Як повідомлялося, на формі збірної України з футболу з’явилося гасло «Слава Україні». Міністр спорту закликав українських спортсменів розмістити на своїй формі гасло «Слава Україні».

УП