Міністр спорту закликав українських спортсменів розмістити на формі гасло «Слава Україні»

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав національні збірні з усіх видів спорту розмістити на формі гасло «Слава Україні!». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Cтильно, модно, патріотично! Підтримую і закликаю інші національні збірні команди України з різних видів спорту переймати подібну практику розміщення гасла «Слава Україні!» при замовленні та виготовленні форми. А першими, наскільки я пам’ятаю, таку традицію започаткували Національні паралімпійські та дефлімпійські збірні команди нашої країни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що на формі збірної України з футболу з’явилося гасло «Слава Україні».