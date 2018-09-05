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Міністр спорту закликав українських спортсменів розмістити на формі гасло «Слава Україні»

Вероніка Рой

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Міністр молоді та спорту України Ігор  Жданов закликав національні збірні з усіх видів спорту розмістити на формі гасло «Слава Україні!». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

 

«Cтильно, модно, патріотично! Підтримую і закликаю інші національні збірні команди України з різних видів спорту переймати подібну практику розміщення гасла «Слава Україні!» при замовленні та виготовленні форми. А першими, наскільки я пам’ятаю, таку традицію започаткували Національні паралімпійські та дефлімпійські збірні команди нашої країни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що на формі збірної України з футболу з’явилося гасло «Слава Україні».

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