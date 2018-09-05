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На Зеленій палав житловий будинок

Юлія Шпак

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Вночі у Львові на вулиці Зеленій сталася пожежа у житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 5 вересня о 00:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Зелена, 271. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, розміром 10×12 м.

«На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 29 ДПРЧ м. Львова. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, вдалось запобігти розповсюдженню вогню та врятувати житловий будинок від знищення», – йдеться у повідомленні. ДСНС.

Пожежу локалізували о 00:38 та ліквідували о 00:42. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.

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