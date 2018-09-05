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На проспекті Чорновола 23-річний водій на BMW влетів у стовп

Юлія Шпак

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Вночі на проспекті Чорновола автомобіль BMW 528 заїхав у стовп. Рятувальникам довелось  вивільняти водія із понівеченого у ДТП автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 5 вересня о 00:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на пр. Чорновола, 29 водій автомобіля BMW 528 I не впорався із керуванням та заїхав в стовп.

На місце події негайно були відправленні пожежно-рятувальні відділення м. Львова. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав травми різного ступеня важкості 23-річний водій автомобіля.

Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували потерпілого водія з автомобіля та передали медикам. Водночас, рятувальники проводили роботи по змиванню дорожнього полотна від паливно-мастильних матеріалів.

Обставини події встановлюються правоохоронцями.

Фото: Варта-1

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