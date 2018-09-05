ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть двох чоловіків, що «обчистили» приватний будинок

Олександр Косик

|

Львів’янин та лучанин, які обікрали приватний будинок на Пустомитівщині, опинилися на лаві підсудних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Львівською прокуратурою до Пустомитівського районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 35-річного мешканця Луцька та 30-річного львів’янина, які підозрювались у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Подія трапилась наприкінці червня цього року у селі Наварія. Зловмисники проникли через вікно першого поверху у приватний будинок місцевого мешканця та викрали звідти гроші і коштовності. Загальна вартість завданих збитків становила майже 81 тис. грн.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...