На Львівщині судитимуть двох чоловіків, що «обчистили» приватний будинок

Львів’янин та лучанин, які обікрали приватний будинок на Пустомитівщині, опинилися на лаві підсудних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Львівською прокуратурою до Пустомитівського районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 35-річного мешканця Луцька та 30-річного львів’янина, які підозрювались у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Подія трапилась наприкінці червня цього року у селі Наварія. Зловмисники проникли через вікно першого поверху у приватний будинок місцевого мешканця та викрали звідти гроші і коштовності. Загальна вартість завданих збитків становила майже 81 тис. грн.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.