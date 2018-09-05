На Львівщині оголосили в розшук дідуся, що зник 5 років тому

Правоохоронці Львівщини розшукують зниклого 5 років тому чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Національної поліції України розшукують безвісти зниклого Кириченка Івана Даниловича, 06.10.1925 р.н., мешканця міста Богуслав, Київської області, який 11.03.2013 року пішов з дому та місцезнаходження його досі не встановлено.

Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією, зателефонувати на оперативну лінію «102».